Trentino Volley-ZAKSA Kedzierzyn-Koźle: final da Champions entre velhos conhecidos

Um ano depois, Trentino Volley e ZAKSA Kedzierzyn-Kozle voltam a encontrar-se na final da Liga dos Campeões de voleibol, numa partida na qual estarão frente a frente as duas equipas que têm demonstrado ser as melhores do velho continente.



Depois do triunfo do ZAKSA Kedzierzyn-Kozle na época passada, por 3-1, o Trentino Volley entra nesta final com desejo de vingança, também para travar uma sequência de já três desaires consecutivos frente a uma formação polaca que tem sido verdadeiramente demolidora.



Olhando a registo estatísticos, de notar que o Trentino Volley vem de três derrotas seguidas no plano interno, que determinaram mesmo o adeus ao sonho do título. O Trentino até venceu os dois primeiros jogos, mas acabou batido nos três seguintes pelo Cucine Lube, que viria mesmo a sagrar-se campeão. Em termos pontuais, os jogos do Trentino tiveram 177 de média na última dezena, ao passo que os do ZAKSA acabaram com média de 169.

Por Record