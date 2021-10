Trofense-Nacional: fecho de jornada na Liga SABSEG

Encontro da sétima jornada da Liga SABSEG, com um embate entre Trofense e Nacional, duas equipas que entram nesta ronda com os mesmos 7 pontos, no 13.º e o 14.º postos, respetivamente.



A jogar esta casa nesta partida, o Trofense entra em campo na sua melhor fase da época, com quatro partidas seguidas sem perder - duas vitórias e um empate. No total da época, refira-se, apesar de estar lá para baixo na tabela, a equipa da Trofa tem apenas uma derrota.



Quanto ao Nacional, vem de um triunfo na Taça de Portugal, mas no registo global está bem pior do que os trofenses, já que em oito duelos venceu três, empatou um e perdeu quatro. Em seis dos oito duelos, refira-se, houve pelo menos 3 golos no marcador final.



Quanto ao confronto direto, o Nacional leva quatro jogos seguidos a ganhar diante do Trofense, ainda que o último duelo tenha sido já há doze anos. Como será desta vez?

CÓD 131 Trofense 2.75 Empate 3.2 Nacional 2.42