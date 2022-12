Trofense-P. Ferreira: vencer para continuar a acreditar

Depois de uma primeira jornada na qual não conseguiram vencer, Trofense e P. Ferreira jogam uma cartada decisiva na luta pela presença na final four da Allianz Cup.



Os da Trofa foram batidos em casa do Sp. Braga, naquele que foi o oitavo jogo seguido sem ganhar, numa série na qual perdeu sete e emaptou um. Quanto ao P. Ferreira, entrou com um empate caseiro diante do Casa Pia, num jogo que ampliou para 17 (!) o número de partidas sem ganhar.



Será, por isso, um duelo de equipas em mau momento, o que também poderá dar a tendência para golos, já que o Paços leva igualmente 17 jogos a sofrer pelo menos um golo. No caso do Trofense a sequência consecutiva é de apenas quatro, mas sofrer golos é algo habitual para os da Trofa - nos últimos dez apenas por três vezes não sofreram.



Em termos de confronto direto, estas duas equipas jogaram nesta pré-temporada, tendo aí havido um triunfo do Trofense por 1-0.

Por Record