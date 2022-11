Troyes-Auxerre: separados por 1 ponto

CÓD 204 Troyes 1,88 Empate 3,5 Auxerre 3,8

Em jogo da 14.ª jornada da Ligue 1, Troyes e Auxerre encontram-se esta sexta-feira no Stade de l'Aube, numa partida que colocará frente a frente o 12.º e o 16.º colocados, respetivamente.Com 13 pontos, o Troyes tem até ao momento 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, tendo marcado 24 golos e sofrido 28. Nos últimos cinco jogos não conseguiu qualquer triunfo e leva já 14 encontros seguidos a sofrer golos. Nos últimos seis, refira-se, houve golos de ambas as equipas.Quanto ao Auxerre, tem 12 pontos, com 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, numa campanha com 13 golos marcados e 25 sofridos. Em oito dos últimos nove jogos foi a primeira equipa a sofrer, sendo a exceção o encontro mais recente, quando bateu o Ajaccio por 1-0.Em termos de confronto direto, o Troyes sofreu golos nos últimos seis jogos, ainda que tenha vencido três e perdido os mesmos três. No mais recente, em julho, venceu o Auxerre por 1-0.