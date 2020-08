Troyes-Le Havre: fecho da jornada inaugural na Ligue 2

Aí está a partida de fecho da primeira jornada da Ligue 2, com o Troyes a receber a visita do Le Havre, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas que chegam a este duelo depois de um longo período de pré-temporada, no qual disputaram um total de 14 partidas (seis para o Troyes e oito para o Le Havre).



O registo mais positivo nessa pré-temporada é o do Troyes, que em seis duelos venceu quatro e perdeu dois, ao passo que o Le Havre ganhou três, empatou um e perdeu quatro, um deles caíndo com estrondo perante o super Paris SG (por 9-0). Aliás, sofrer golos foi algo habitual para estas duas equipas, que nesta pré-temporada acumularam uma média de 3,1 e 4,75 golos por partida, respetivamente.



Neste particular o Le Havre foi claramente a equipa mais goleadora, mas também aquela que mais sofreu, com 12 golos marcados e 24 sofridos. Já o Troyes marcou 12 e sofreu 7.



Por fim, olhar ao confronto direto, que aponta a alguma vantagem do Le Havre, com três vitórias nos últimos cinco duelos, incluíndo duas na temporada passada, por 1-0 e 2-1. Aliás, o Troyes vai já em onze jogos seguidos a sofrer diante deste Le Havre, uma equipa perante a qual foi a primeira formação a sofrer em quatro dos últimos cinco duelos. Irá a tendência manter-se?

CÓD 122 Troyes 2.04 Empate 2.87 Le Havre 3.38