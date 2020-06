Tsarsko Selo-Slavia Sófia: futebol na Bulgária está de volta e traz... adeptos

O campeonato búlgaro de futebol está de regresso e traz um duelo entre Tsarsko Selo e Slavia Sófia, em jogo a contar para a 25.ª jornada da prova, num encontro em que estarão presentes adeptos - 30 por cento da capacidade do estádio estará disponível aos fãs.

À entrada para esta jornada, o Tsarsko Selo posiciona-se no 11.º lugar, com 22 pontos, fruto de seis vitórias, quatro empates e 14 derrotas, enquanto que o Slavia Sófia encontra-se no 5.º posto, com 42 pontos, após somar 12 triunfos, seis empates e seis derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados para a principal prova de futebol na Bulgária, o Tsarsko Selo registou duas vitórias (Vitosha Bistritsa e CSKA Sofia) e três derrotas (Beroe, Lok. Plovdiv e Cherno More), ao passo que o Slavia Sófia somou quatro triunfos (Arda, Dunav Ruse, Levski Sofia e Botev Plovdiv) e um empate (Ludogorets).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o único duelo registado entre as duas equipas, que terminou com um triunfo pela margem mínima do Slavia Sófia, por 1-0.