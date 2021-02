Tsitsipas-Rafael Nadal: espanhol com vantagem no confronto direto

Tsitsipas e Rafael Nadal defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos-de-final do Open de Austrália, num encontro que colocará frente a frente o atual número 6 e número 2 do ranking mundial.

Nos últimos cinco duelos disputados, entre todas as competições em que os dois tenistas se encontraram inseridos, de notar que Tsitsipas registou cinco vitórias (Bautista, Simon, Kokkinakis, Ymer e Berrettini), registo que o seu adversário também acompanhou, após triunfos sobre (Dominic Thiem, Djere, Mmoh, Norrie e Fognini).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do tenista espanhol, uma vez que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados, com o grego a levar a melhor nas meias-finais do ATP de Madrid.