Tunísia-Portugal: equipa das quinas favorita à vitória

Tunísia e Portugal defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, num encontro que dará arranque às contas do Grupo 2.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram até ao momento inseridas, de notar que a Tunísia registou quatro vitórias (Cabo Verde, República Democrática do Congo, Angola e Áustria) e uma derrota (Espanha), ao passo que Portugal somou três triunfos (Marrocos, Argélia e Suíça) e duas derrotas (Noruega e França).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade portuguesa, uma vez que a equipa das quinas venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas seleções, com a Tunísia a levar a melhor em apenas um duelo, o último.