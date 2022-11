Turquia-Escócia: turcos procuram acertar a máquina para o Qatar

CÓD 189 Turquia 1,93 Empate 3,05 Escócia 3,5

No primeiro jogo da história entre si, Turquia e Escócia encontram-se esta quarta-feira numa das últimas chances dos turcos para afinar a máquina antes do arranque do Mundial'2022, uma prova na qual os escoceses não estarão presentes.Com ambição de fazer boa figura no Qatar, os turcos chegam a este jogo depois de uma Liga das Nações na qual perderam apenas um dos seis jogos que disputaram, um registo em tudo similar aos escoceses, que nos seis jogos de Liga das Nações venceram quatro, empataram um e perderam outro. A grande diferença é que os escoceses vão ver o Mundial em casa, depois de terem caído nas meias-finais do playoff diante da Ucrânia.Olhando aos registos recentes, note-se que apenas dois dos últimos dez jogos da Turquia tiveram menos do que 3 golos, um registo idêntico ao que se viu em quatro dos últimos cinco encontros dos escoeses. Por outro lado, a Turquia foi a primeira equipa a marcar nos seus jogos em cinco dos últimos sete disputados.