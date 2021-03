Turquia-Holanda: duelo de candidatos no Grupo G

Sem se encontrarem desde 2015, Turquia e Holanda defrontam-se esta quarta-feira no arranque da campanha de ambas as equipas no apuramento para o Mundial'2022, num jogo do Grupo G da zona europeia no qual os holandeses são, em teoria, os mais fortes favoritos.



Muito por culpa da fase recente, com cinco jogos seguidos sem perder, incluíndo empates com Itália e Espanha. Ainda assim, note-se que os holandeses sofreram golos nos últimos quatro encontros, sendo que em cinco dos mais recentes sete foram mesmo a primeira equipa a encaixar.



Quanto aos turcos, nos últimos cinco jogos venceram um, empataram três e perderam outro, sendo que curiosamente a derrota foi na partida mais recente, diante da Hungria. Por outro lado, os turcos levam seis jogos seguidos a sofrer golos, ainda que em cinco deles tenham também marcado. Por outro lado, também em cinco dos últimos seis os turcos foram a primeira equipa a sofrer.



Olhando a individualidades, a Turquia deve confiar na consistência defensiva que Caglar Soyuncu, Merih Demiral e Ozan Kabak podem dar, isto num compromisso no qual estará privada de Cengiz Under e Efecan Karaca.



Quanto à Holanda, não terá Memphis Depay, mas deverá contar de início com Ryan Babel ou Jasper Cillessen. Donny van de Beek está convocado, mas não deverá ser opção de início.

