Turquia-Itália: arranca o Euro'2020

Aí está o dia mais esperado para os adeptos de futebol europeus. Arranca o Euro'2020, com um embate entre Itália e Turquia, a disputar no Olímpico de Roma. Será um duelo entre duas equipas a viver um bom momento recente, mas a verdade é que nesse particular os italianos... dão goleada.



É que já lá vão 27 encontros seguidos sem perder por parte dos transalpinos, que chegam a este encontro numa série também incrível de oito jogos seguidos a vencer sem sofrer. Esse registo de golos, refira-se, não costuma ainda assim dar um total muito farto, com exceção dos dois últimos duelos, onde se viram um total de 11 golos, sete diante de San Marino e quatro frente à Rep. Checa.



Quanto à Turquia, leva seis jogos seguidos sem perder, mas enfrenta neste jogo desafio de tentar evitar a derrota no arranque de um Europeu à quinta tentativa. A formação de Senol Günes estará na máxima força, ao contrário dos italianos, que têm ligeiras dores de cabeça com Verratti e Pellegrini.



Onzes prováveis



Turquia: Ugurcan Çakir; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çaglar Söyüncü, Umut Meras; Okay Yokuslu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoglu, Cengiz Ünder, Kenan; Burak Yilmaz



Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

CÓD 101 Turquia 7.56 Empate 3.75 Itália 1.53