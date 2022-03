Turquia-Itália: jogo 'a feijões' que servirá para honrar o orgulho

Turquia e Itália defrontam-se, esta terça-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo de caráter particular, na sequência da eliminação no playoff europeu de acesso ao Mundial'2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que se têm o orgulho ferido.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções se encontram atualmente inseridas, de notar que a Turquia registou três vitórias (Letónia, Gibraltar e Montenegro), um empate (Noruega) e uma derrota (Portugal), enquanto que a Itália somou um triunfo (Bélgica), dois empates (Suíça e Irlanda do Norte) e dois desaires (Espanha e Macedónia do Norte).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Itália, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre os dois países, não tendo perdido os outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.