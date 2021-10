Turquia-Noruega: duelo entre candidatos ao apuramento

Encontro do Grupo G do apuramento europeu para o Mundial'2022, com um embate com cariz de decisivo entre Turquia e Noruega, duas equipas que lutam taco a taco pela qualificação, seja direta seja via playoff.



No segundo posto, com os mesmos 13 pontos que a líder Holanda, a Noruega apresenta-se em solo turco com um plantel bastante debilitado por lesões (Fredrik Midtsjø, Kristoffer Ajer, Jonas Svensson, Joshua King, Erling Haaland, Mathias Normann e Per Kristian Bråtveit são baixas entre os mais conhecidos). A turma nórdica vem de três jogos seguidos sem perder, incluindo um empate diante da Holanda no início de setembro. Em cinco dos últimos seis jogos refira-se que os noruegueses foram os primeiros a marcar.



Quanto à Turquia, tem quatro baixas (Kenan Karaman lesionado; Çaglar Söyüncü, Ozan Kabak e Orkun Kökcü suspensos) e apresenta-se neste duelo na ressaca da goleada sofrida diante da Turquia - por 6-1. Um resultado que colocou a turma turca com um registo de golos de 16-13, o que faz dela a segunda pior defesa deste grupo, apenas atrás de Gibraltar, com 25. Esse registo, refira-se, permite ainda a estatística de mais de 3 golos em cinco dos últimos seis duelos dos turcos.



Quanto ao confronto direto, este será o quarto encontro da história entre estas duas equipas, havendo a particularidade de a Noruega nunca ter ganho. No mais recente, disputado em Oslo, os turcos venceram por 3-0, pelo que poderá haver aqui uma pequena vingança para ser servida...

CÓD 113 Turquia 2.05 Empate 3.1 Noruega 3.05