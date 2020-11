Turquia-Rússia: visitantes bem colocados

Duelo do Grupo 3 da Divisão B da Liga das Nações, Turquia e Rússia encontram-se este domingo em Istambul, num encontro que colocará frente a frente o terceiro e o primeiro colocados.



Na frente do grupo, com 8 pontos, a Rússia está bem posicionada para vencer este grupo e subir à divisão principal, mas para tal terá de superar a sempre complicada visita à Turquia e, para mais, esperar já que a Hungria tropece no outro encontro deste grupo. Ainda assim, o histórico recente não dá para grande motivação, já que os russos levam quatro jogos seguidos sem ganhar, com um total de três empates e uma derrota.



Quanto aos turcos, têm apenas 3 empates e estão afastados de qualquer chance de apuramento, mas têm a obrigação de somar pontos sob pena de serem apanhados pela Sérvia, que está logo ali atrás, com 2 pontos. Como ponto positivo os turcos têm do seu lado o facto de não terem perdido nenhum dos últimos cinco jogos, ainda que a questão que se coloca é o facto de também não terem vencido nenhum deles. Por outro lado, já lá vão quatro encontros seguidos a sofrer.



Em relação ao confronto direto, a Rússia não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros ante a Turquia, tendo sido mesmo a primeira equipa a marcar em quatro desses duelos - no outro o marcador ficou a zeros. Há um mês, em solo russo, o jogo acabou em 1-1.

CÓD 136 Turquia 2.45 Empate 3.08 Rússia 2.84