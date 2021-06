TuSEM Essen-Die Eulen Ludwigshafen: duelo de aflitos nos andebol alemão

Afundados nas derradeiras posições da Bundesliga alemã de andebol, TuSEM Essen e Die Eulen Ludwigshafen encontram-se este sábado em jogo da 34.ª jornada do campeonato, numa partida na qual os visitantes tudo farão para conseguir somar pontos para escapar à descida.



Com 21 pontos, o Die Eulen Ludwigshafen está a 3 da zona de salvação, sendo que tem menos uma partida do que o Balingen, algo que em teoria o deixa em boa posição para depender apenas de si para se salvar. Quanto ao TuSEM Essen, tem 11 pontos e, com 13 de distância para a zona de salvação, apenas jogará pela honra e para escapar... ao último lugar.



O TuSEM Essen, refira-se, perdeu os últimos dez jogos, ao contrário do Ludwigshafen, que na última dezena de partidas triunfou em seis, quando até então tinha apenas conseguido três triunfos.



Curiosamente na primeira volta foi o Essen a ganhar, batendo o Ludwigshafen, fora de casa, por 26-25. Haverá vingança?

CÓD 247 Tusem Essen 2.77 Empate 7.87 Eulen Ludwigshafen 1.54