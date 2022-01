Twente-AZ Alkmaar: duelo que promete golos

• Foto: Reuters

Em jogo dos oitavos-de-final da Taça da Holanda, Twente e AZ Alkmaar encontram-se esta quarta-feira no Grolsch Veste Stadium de Enschede, num duelo de equipas da Eredivisie ao qual as duas equipas chegam na sequência de bons momentos.



O Twente, aqui a jogar em casa, leva nove jogos seguidos sem perder, ao passo que o AZ Alkmaar não foi derrotado em nenhum dos últimos doze encontros e nos últimos nove venceu sempre. Em termos de registo de golos, o AZ foi a primeira equipa a marcar nos últimos sete jogos, ao passo que o Twente fez o mesmo em quatro dos últimos cinco jogos disputados.



Quanto ao confronto direto, a tendência aponta para golos: apenas um dos últimos sete jogos não teve pelo menos 3 no total. Neste sentido, o AZ foi a primeira equipa a faturar em seis dos últimos oito encontros, sendo que em cinco dos últimos sete foi também a formação que chegou ao descanso na frente. Esta época já se defrontraram por uma ocasião, tendo o Twente vencido por 3-1 em casa. Como será desta?

Por Record