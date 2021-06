Ñublense-Audax Italiano: visitantes ainda sem derrotas

Duelo da 10.ª jornada do campeonato chileno, com o segundo colocado Audax Italiano a visitar na madrugada de terça-feira o reduto do Ñublense, numa partida na qual terá pela frente o sétimo.



Com 16 pontos, mas com menos uma partida disputada do que o adversário, o Audax entra em campo ainda sem qualquer derrota, algo que tentará prolongar neste encontro diante de uma formação que até ao momento tem quatro vitórias, um empate e... quatro derrotas. Note-se, por outro lado, que ampliando a análise aos jogos da época passada são já 11 jogos seguidos sem perder.



Quanto ao confronto direto, aí curiosamente a estatística é algo distinta. O Ñublense não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos que disputou diante do Audax Italiano, sendo que em apenas um deles sofreu golos. Falando em golos, note-se que também o registo de tentos foi inferior a 3 em três dos quatro duelos em análise.

CÓD 197 Nublense 2.23 Empate 2.95 Audax Italiano 2.58