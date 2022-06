UC Dublin AFC-Derry City FC: vencer é necessário

CÓD 144 UC Dublin AFC 9.35 Empate 5.05 Derry City FC 1.24

Terceiro colocado na tabela do campeonato irlandês, o Derry City procura esta sexta-feira voltar aos triunfos, num jogo da 21.ª jornada no qual terá pela frente um UC Dublin AFC que ocupa a última posição e que em 19 jornadas já disputadas apenas por uma vez triunfou.Já o Derry City, apesar de estar bem colocado, não venceu nenhum dos últimos sete jogos que disputou. Uma sequência negativa que, ainda assim, não impede esta equipa de ser o melhor ataque, com 34 golos. Até porque, como se pode ver nos jogos recentes, apenas por uma vez nos últimos oito duelos não marcou pelo menos um golo.Quanto ao UC Dublin AFC, como dissemos é último colocado, com 9 pontos. Tem somente uma vitória, conseguida há cinco encontros, num raro jogo no qual não sofreu golos - nos últimos dez apenas por uma vez não sofreu golos. Por outro lado, em sete dos últimos oito jogos o UC Dublin AFC foi a primeira equipa a sofrer.Em relação ao confronto direto, o Derry City leva sete jogos seguidos sem perder diante do UC Dublin AFC, tendo sido a primeira equipa a marcar em cinco deles. Já nos últimos três venceu sempre, sendo que dois desses jogos foram este ano: 2-0 no primeiro, em inícios de abril, e 7-1 no segundo, em finais do mesmo mês.