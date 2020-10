Ucrânia-Alemanha: Waldschmidt de olho em novo golo

Arrasada a meio da semana pela França e com um longo rol de jogadores ausentes devido a casos de Covid-19, a seleção da Ucrânia tem este sábado um verdadeiro teste de fogo diante da Alemanha, numa partida do Grupo 4 da Divisão A da Liga das Nações na qual entra à frente dos germânicos na tabela.



Com 3 pontos até ao momento, fruto de uma vitória sobre a Suíça, a Ucrânia segue na luta pelo apuramento, é certo, mas em face de tamanha razia é bem provável que este duelo de Kiev seja uma batalha de apenas um lado. Desse lado estará o benfiquista Luca Waldschmidt, que depois de ter marcado diante da Turquia estará certamente motivado para tentar repetir a dose.



E por falar em dose, refira-se que os últimos encontros da Ucrânia têm dado um festival de golos, com uma média de 4,75 golos marcados nos últimos quatro encontros. Um registo claramente inflacionado pelos 7-1 diante da França, mas também pelos 4-0 ante a Espanha.

CÓD 108 Ucrânia 9.28 Empate 5.09 Alemanha 1.28