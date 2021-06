Ucrânia-Áustria: hora de decisões no Grupo C do Euro'2020

Duelo de equipas empatadas no segundo lugar do Grupo C do Euro'2020, com a Ucrânia a defrontar a Áustria em Bucareste, numa partida na qual a equipa que vencer avança diretamente para os 'oitavos' e aquele que perder terá de ficar à espera do cenário dos outros grupos para saber se avança como um dos melhores terceiros. Caso haja empate, será a Ucrânia a apurar-se, por conta de ter mais um golo marcador do que os austríacos.



Vinda de uma vitória sobre a Macedónia do Norte, por 2-1, a Ucrânia apenas tem Oleksandr Zubkov em dúvida, defrontando neste duelo uma Áustria que perdeu por 2-0 diante da Holanda no jogo mais recente e que neste duelo estará na máxima força.



Olhando a dados estatísticos, de notar que sete dos últimos nove jogos dos ucranianos tiveram golos de ambas as equipas, sendo que em cinco dos últimos sete foram os ucranianos os primeiros a marcar.



Quanto ao confronto direto, há uma vitória para cada lado, sendo que o duelo mais recente foi há nove anos, com triunfo austríaco num particular por 3-2.

CÓD 118 Ucrânia 3.59 Empate 1.96 Áustria 3.78