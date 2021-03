Ucrânia-Finlândia: ucranianos com vantagem no frente a frente

Ucrânia e Finlândia defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo D da qualificação para o Mundial de 2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que não venceram na ronda inaugural da fase.

Na primeira jornada do Grupo D, a Ucrânia empatou (1-1) frente à campeã do Mundo França, com Antoine Griezmann e um autogolo de Kimpembe a fazerem a fixarem o resultado final da partida. Já a Finlândia não se conseguiu superiorizar (2-2) à Bósnia & Herzegovina.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Ucrânia registou uma vitória (Espanha), um empate (França) e três derrotas (Polónia, Alemanha e Suíça), ao passo que a Finlândia somou três triunfos (Irlanda, França e Bulgária), um empate (Bósnia & Herzegovina) e uma derrota (País de Gales).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Ucrânia, seleção que venceu os dois duelos até ao momento disputados entre os dois países.