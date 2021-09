Ucrânia-França: mais um empate à vista?

Vinda de um desapontante empate diante da Bósnia, a França tem este sábado uma complicada visita à Ucrânia, com um encontro do Grupo D de qualificação para o Mundial'2022 que promete ser tudo... menos fácil. Afinal de contas os ucranianos ainda não perderam nenhum jogo nesta qualificação, ainda que curiosamente também não tenha vencido - basicamente têm quatro empates.



A França também não perdeu qualquer partida, no caso com duas vitórias e dois empates, mas a verdade é que a fase recente não é lá muito famosa, já que contando os duelos do Euro'2020 a turma gaulesa leva quatro jogos a sofrer e sem vencer. Já em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a sofrer golo. A nível de ausências, Didier Deschamps terá de desenhar a sua equipa sem os contributos de N'Golo Kanté, Corentin Tolisso, Dayot Upamecano, Jules Koundé e Kylian Mbappé.



Quanto aos ucranianos, levam seis jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos sete o marcador teve pelo menos 3 golos. Os ucranianos, refira-se, neste duelo não contarão com Georgi Bushchan, Anatolii Trubin, Artem Dovbyk, Oleksandr Zinchenko e Andriy Lunin.



Note-se que a França marcou nos últimos três duelos diante dos ucranianos e não perdeu qualquer desses encontros. O mais recente, foi já este ano, em março, também para esta qualificação, na altura com um empate a um golo. Irá haver novo empate agora em Kiev.

CÓD 112 Ucrânia 5 Empate 3.55 França 1.51