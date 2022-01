Ucrânia-Portugal: fechar fase de grupos com chave de ouro

CÓD 301 Ucrânia 3.7 Empate 4.75 Portugal 1.52

Com duas vitórias em dois jogos, a Seleção Nacional de futsal procura esta sexta-feira fechar com chave de ouro a fase de grupos do Europeu da Holanda, quando pelas 19.30 defrontar em Groningen a congénere da Ucrânia. Será um embate no qual até o empate chega aos pupilos de Jorge Braz, mas o objetivo será sempre o triunfo.Com 8 golos marcados e 3 sofridos até ao momento, Portugal tem confirmado o seu estatuto de grande favorito - que 'adquiriu' por ser o campeão em título -, mas terá pela frente uma formação ucraniana que promete dificuldades. A turma de Leste, refira-se, tem 3 pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, tendo até ao momento 8 golos marcados e 4 sofridos.Em relação ao confronto direto, Portugal não perdeu nenhum dos três jogos que disputou diante dos ucranianos, sendo que no mais recente, em 2018, houve um empate a dois golos numa partida de preparação. Antes, nas fases finais dos Europeus de 2014 e 2018 houve triunfo luso, por 2-1 e 5-3, respetivamente.