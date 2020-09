Ucrânia-Suíça: Seferovic em ação

Com Seferovic como trunfo na frente de ataque, a Suíça visita esta quinta-feira Lviv para um encontro da primeira jornada do Grupo 4 da Divisão A da Liga das Nações, numa partida na qual tanto ucranianos como helvéticos esperam começar bem para dar um passo importante rumo à presença na final four.



Quarta colocada na edição do ano passado, a formação suíça terá pela frente uma das equipas que ascendeu desde a Divisão B e que não perdeu há onze partidas. A última derrota ucraniana foi já em 2018, numa fase na qual travou algumas seleções de respeito, como por exemplo Portugal (um empate e uma vitória). Por outro lado, a atuar em casa, a Ucrânia não perde desde 2017, num total de nove partidas.



Quanto à Suíça, também não joga desde novembro do ano passado e chega a esta partida vinda de três vitórias consecutivas.



No que ao confronto direto diz respeito, há dois jogos a destacar, ambos terminados em empate. Irá haver vencedor desta vez?

CÓD 120 Ucrânia 2.39 Empate 3.07 Suíça 2.92