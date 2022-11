UD Leiria-Caldas SC: duelo de vizinhos

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 10.ª jornada do Grupo B da Liga 3, UD Leiria e Caldas SC encontram-se este domingo, numa partida na qual estarão em confronto o quarto e o primeiro colocados, respetivamente.



Comandante do grupo com 16 pontos, fruto de quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, o Caldas tem 13 golos marcados e 6 sofridos. Curiosamente, este jogo surge na sequência da única vitória, na receção ao Amora num jogo no qual os caldenses acabaram com nove.



Em relação ao UD Leiria, tem 14 pontos, conseguidos graças a quatro vitorias, dois empates e três derrotas. Os leirienses marcaram 15 golos e sofreram 12 até ao momento. Ao contrário do oponente, o UD Leiria vem de três jogos sem perder, com duas vitórias e um empate nesse período.



Em termos de confronto direto, na época passada o UD Leiria venceu nas Caldas por 3-2 e em casa houve um empate a um golo.

Por Record

Temas

leiria

caldas