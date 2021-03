UD Logroñés-Saragoça: na fuga à despromoção

Numa altura em que os principais campeonatos estão parados para a disputa de jogos das seleções, a Segunda Liga espanhola não pára e este sábado há um duelo importante na luta pela fuga à despromoção, com o embate entre UD Logroñés e Saragoça.



16.º na tabela, com 33 pontos, o Saragoça é a equipa mais bem colocada, surgindo neste jogo numa série de dez jogos na qual conseguiu cinco vitórias e um empate - 16 dos seus pontos foram conseguidos neste período.



Quanto ao UD Logroñés, está logo atrás, no 17.º lugar com 31 pontos, e vem de dez jogos seguidos sem ganhar, numa série na qual conseguiu apenas quatro empates. Para mais, o conjunto da casa leva sete jogos seguidos a sofrer, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



E por falar em encaixar, o Saragoça foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos, período no qual também conseguiu ser a equipa a ganhar a primeira metade.



Por fim, note-se que na partida da primeira volta, disputada em janeiro, o Saragoça venceu em casa por 2-0.