UD Logroñés-Valencia: chés favoritos para o encontro dos '16 avos' da Taça do Rei

UD Logroñés e Valencia defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para os 16 avos-de-final da Taça do Rei de Espanha, num encontro em que a formação ché apresenta-se, naturalmente, como favorito frente a uma equipa do terceiro escalão.



Nos últimos cinco encontros, o UD Logroñés registou três triunfos (Barakaldo, Cádiz CF e Haro Deportivo) e dois empates (Real Sociedad B e Alavés B), ao passo que o Valencia somou uma vitória (Eibar), dois empates (Valladolid e Real Madrid) e duas derrotas (Real Madrid e Mallorca).



No que toca ao confronto direto recente entre estas duas formações, destaque para dois triunfos do Valencia nos dois encontros até agora disputados.

CÓD 173 UD Logroñés 4.93 Empate 4.08 Valência 1.45