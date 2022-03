Udinese-AS Roma: equipa de Mourinho num bom momento

• Foto: Reuters

Atualmente em sexto lugar na tabela da Serie A, com 47 pontos, a 6 de uma posição de Champions, a Roma de José Mourinho visita este domingo o reduto da habitualmente complicada Udinese, numa partida da 29.ª jornada na qual terá pela frente um conjunto que ocupa a 14.ª posição, com 29 pontos.



Vindo de um triunfo na Conference League, o conjunto de José Mourinho chega a este encontro numa senda de três vitórias seguidas, sempre sem sofrer e cinco encontros sem perder. Em apenas dois dos últimos sete encontros o marcador teve mais do que 3 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco a Roma foi a primeira equipa a marcar. Marash Kumbulla e Henrikh Mkhitaryan são baixas, por suspensão.



Quanto à Udinense, vem de três encontros seguidos sem perder, mas vai já em quatro consecutivos a sofrer golo. Ainda assim, em seis dos últimos oito o registo final de golos foi inferior a 3. No plano das ausências, são também duas: Bram Nuytinck e Walace.



Em relação ao confronto direto, a Roma leva três vitórias seguidas e sempre sem sofrer golo. Em cinco dos últimos seis embates diretos a equipa romana foi também a primeira equipa a marcar. Quanto ao registo de golos, apenas dois dos últimos oito jogos tiveram 3 ou mais golos. O duelo da primeira volta foi disso exemplo, com o triunfo romano por 1-0.

Por Record