Udinese-AS Roma: Paulo Fonseca em busca do primeiro triunfo

Ainda sem vitórias neste arranque de temporada, a Roma de Paulo Fonseca visita este sábado o reduto da Udinese, numa partida na qual a formação da capital entrará com o claro objetivo de alcançar a sua primeira vitória de forma a não deixar escapar o pelotão da frente.



Ainda assim, e apesar dessa seca, à qual se acresce ainda o facto de ter sofrido na última dúzia de partidas, a Roma pode na verdade tirar alguns dados positivos do empate que conseguiu recentemente, quando travou a campeã Juventus. No que à Udinese diz respeito, o registo mostra quatro derrotas seguidas - contando jogos de preparação -, quatro jogos sem marcar e, naturalmente, a sofrer. Apontar ainda que dez dos últimos onze jogos da Roma terem tido pelo menos três golos, sendo que os romanos marcaram pelo menos dois tentos em nove dos últimos dez.



Relativamente ao confronto direto, de referir que a Roma foi a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos, sendo que na temporada passada houve uma vitória para cada lado e sempre da formação visitante: a Roma ganhou em Udine por 4-0; a Udinese venceu na capital por 2-0. Como será desta?

CÓD 133 Udinese 5.09 Empate 4.08 AS Roma 1.64