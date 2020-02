Udinese-Fiorentina: visitados tentam travar tendência

Numa altura em que a realização de várias partidas da Serie A estão em risco por causa do surto do coronavírus, Udinese e Fiorentina têm encontro marcado para as 17 horas de sábado, numa partida da 26.ª jornada que colocará frente a frente o 15.º e o 13.º colocados, respetivamente. Separados por duas posições e também por dois pontos, Udinese e Fiorentina chegam a esta partida em fases algo similares, já que desde o arranque do presente ano civil conseguiram alcançar um número de vitórias e pontos similar.



A atuar em casa, a Udinese tem um registo de cinco vitórias, quatro derrotas e três empates, ao passo que os de Florença, em sentido inverso, ganharam por quatro vezes, empataram três e perderam cinco enquanto visitante até ao momento.



De notar que o confronto direto recente tem sido bastante positivo para a Fiorentina, com cinco vitórias nos últimos sete duelos. A última vitória da Udinese foi em 2015/16, quando os de Udine ganharam em casa por 2-1. Quanto a vencer em Florença, a Udinese não o consegue desde 2007!

CÓD 150 Udinese 2.93 Empate 3.14 Fiorentina 2.34