Udinese-Inter Milão: campeão procura voltar a vencer

CÓD 141 Udinese 5.48 Empate 4.01 Inter de Milão 1.52

Vindo de uma derrota inesperada em casa do Bolonha, o Inter Milão procura este domingo voltar aos triunfos na Serie A, isto numa partida da 35.ª jornada na qual terá pela frente o 12.º colocado.Com 43 pontos, a Udinese tem uma missão delicada, também porque não poderá contar com Beto, avançado português que é um dos goleadores de serviço. Ainda assim, a verdade é que os de Udine venceram quatro dos últimos seis jogos e nos últimos dez apenas por duas vezes perderam. Aliás, nesses dez jogos marcaram pelo menos um golo em nove duelos, sendo que em sete dos últimos nove ao intervalo estava na frente.Quanto ao Inter, vem da tal derrota diante do Bolonha, isto num jogo no qual, curiosamente, até entrou a vencer, como sucedera nos cinco encontros anteriores. Em termos individuais, Robin Gosens, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu são baixas. De volta estará Handanovic, guarda-redes que foi subsituído a meio da semana (sem sucesso) por Ionut Radu.Quanto ao confronto direto, o Inter leva oito jogos seguidos sem perder diante desta equipa da Udinese, tendo nesse período um balanço de seis vitórias e dois empates. Na primeira volta venceu por 2-0, num jogo no qual se confirmou a tendência para haver menos do que 3 golos: foi assim em seis dos últimos sete embates diretos.