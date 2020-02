Udinese-Inter: oportunidade para Conte testar todos os novos reforços

Udinese e Inter de Milão defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Serie A, num encontro que servirá de teste para os novos reforços dos nerazzurri.



O Inter, de Antonio Conte, foi uma das equipas mais cirúrgicas neste mercado de transferências, tendo realizado três grandes contratações para os três setores da equipa: Ashley Young para a defesa, Christian Eriksen para o meio-campo e Victor Moses para o ataque, sendo esta a derradeira oportunidade para os novos reforços mostrarem algum serviço aos adeptos.



À entrada desta jornada, o Inter posiciona-se na 2.ª posição da tabela classificativa, com 48 pontos, fruto de 14 triunfos, seis empates e uma derrota, ao passo que a Udinese é 14.ª classificada, com 24, resultado de sete vitórias, três empates e onze derrotas até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos realizados, a Udinese registou três derrotas (Juventus, AC Milan e Parma) e duas vitórias (Lecce e Sassuolo), enquanto que o Inter somou dois triunfos (Cagliari e Fiorentina) e três empates (Atalanta, Lecce e Cagliari).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três vitórias do Inter contra uma da Udinese, tendo ainda ambas as equipas empatado (0-0) num desses cinco duelos.

CÓD 141 Udinese 4.71 Empate 3.63 Inter de Milão 1.67