Udinese-Juventus: Vecchia Signora embalada ao ritmo de Cristiano Ronaldo

Com Cristiano Ronaldo a assinar um final de temporada de grande nível, com nove golos marcados nos últimos oito encontros, a Juventus tenta esta quinta-feira dar mais um passo rumo ao quase certo título de campeão, quando pelas 18h30 visitar o reduto da Udinese, uma equipa que entra em campo ainda com o fantasma da descida a pairar.



Com 36 pontos, 7 acima da zona de descida, a turma de Udine vem de três encontros seguidos sem ganhar, sendo que em casa nesta retoma não venceu em nenhum dos quatro duelos disputados. Quanto à Juventus, perdeu apenas um dos últimos oito encontros, ainda que vá numa pouco vista série de seis jogos consecutivos a sofrer.



Aliás, olhando a ambas as equipas é bem provável que haja bastante golos: os últimos sete jogos da Juventus tiveram pelo menos três golos, sendo que na última meia dúzia ambas as formações marcaram. Por outro lado, no que à Udinese diz respeito houve pelo menos três golos em quatro dos últimos cinco encontros disputados.



Em relação ao confronto direto, a Juve vai em seis vitórias consecutivas diante da Udinese, nove jogos consecutivos sem perder e sempre a marcar golos. Nos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar e nos últimos seis a formação que chegou ao descanso na frente.

CÓD 109 Udinese 5.27 Empate 4.07 Juventus 1.62