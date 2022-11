Udinese-Lecce: à procura do regresso às vitórias

CÓD 206 Udinese 1,55 Empate 3,95 Lecce 5,55

Encontro da 13.ª jornada da Serie A, com a Udinese a receber a visita do Lecce, num duelo que colocará frente a frente o 8.º e o 17.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, os de Udine têm 22 pontos, fruto de 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Em termos de golos marcaram 20 e 12 sofreram 12. No registo recente, contando jogos da Taça, a Udinese leva cinco jogos sem ganhar, sendo que em seis dos últimos oito foi ap rimeira equipa a marcar e houve golos de ambas as equipas.Quanto ao Lecce, não vence também há cinco partidas e nas últimas 14 sofreu pelo menos um golo. No total da época, o Lecce venceu apenas um dos 12 jogos que disputou, sendo que em termos de golos marcou 9 e sofreu 15. Ainda falando de golos, o Lecce foi a primeira equipa a sofrer em oito dos últimos dez jogos que disputou.Em relação ao confronto direto, o último jogo entre estas equipas foi em 2020, na altura com vitória do Lecce por 2-1 fora de casa. Como será o reencontro?