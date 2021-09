Udinese-Nápoles: golos em perspetiva

Encontro da quarta jornada da Serie A, com a Udinese a receber este sábado, na Dacia Arena, a visita do Nápoles, numa partida que colocará frente a frente duas formações que até ao momento ainda não perderam neste arranque de campeonato. Os napolitanos têm 3 vitórias em três jogos, ao passo que os de Udine contam com dois triunfos e um empate.



Sem Ilija Nestorovski e Iyenoma Udogie nesta partida, a Udinese está num bom momento, já que contando duelos de preparação leva já seis partidas seguidas sem perder. Em cinco delas foi a primeira a marcar, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos o marcador teve pelo menos 3 golos.



Falando em golos, a tendência também é similar no caso do Napoles, com apenas um dos últimos oito jogos a ter um registo inferior a 3. Os napolitanos levam quatro partidas a sofrer e em seis das últimas sete o registo final contou com golos de ambas as equipas.



Aqui sem Diego Demme, Alex Meret e Stanislav Lobotka, mas com Mário Rui, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam em dúvida, os napolitanos procuram o quarto triunfo seguido diante da Udinese e ainda o 12.º encontro consecutivo sem perder. Por outro lado, o Nápoles marca há 15 partidas seguidas a este mesmo adversário. Nota final para os golos, já que nos últimos cinco ambas as equipas marcaram e em seis dos últimos sete o resultado final teve pelo menos 3 golos.

