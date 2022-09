Udinese-Roma: equipa de Mourinho em ação

CÓD 181 Udinese 3.75 Empate 3.5 AS Roma 1.9

Líder em igualdade pontual com a Atalanta, a Roma visita este domingo o reduto da Udinese, numa partida da 5.ª jornada da Serie A na qual terá pela frente uma equipa que até ao momento tem registado um bom início de temporada, com 7 pontos, fruto de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.Quanto à Roma, como dissemos está na frente da tabela, com 10 pontos , sendo uma de seis equipas que ainda não perderam - tem 3 vitórias e 1 empate. Olhando a registos recentes, a equipa de Mourinho leva sete jogos seguidos sem perder (contando duelos de preparação), sendo que em apenas dois deles o marcador final teve 3 ou mais - curiosamente um foi na ronda prévia, na vitória por 3-0 sobre o Monza.Quanto à Udinese, o destaque vai para a série de três jogos sem perder e para os golos, no caso em tendência inversa, já que apenas dois dos últimos dez jogos não tiveram 3 ou mais golos. Em sete dos últimos nove ambas as equipas marcaram.Quanto ao confronto direto, a Roma leva quatro jogos seguidos sem perder e sempre a marcar pelo menos um golo. Na época passada, a Roma venceu por 1-0 em casa e empatou a um fora. Dos últimos 19 jogos, a turma de Roma apenas perdeu dois.