Ulsan Hyundai-Sangju Sangmu: segue a Liga na Coreia do Sul

Depois da primeira partida entre o campeão e o oitavo colocado da época passada, o campeonato sul-coreano prossegue na madrugada de sábado, com um embate entre o Ulsan Hyundai e o Sangju Sangmu, duas equipas que na temporada passada finalizaram a fase regular em primeiro e sétimo, respetivamente.



Sem qualquer estrangeiro no seu elenco, o conjunto forasteiro vai disputar a sua primeira partida oficial da temporada, ao contrário do Ulsan, que já fez um encontro de Liga dos Campeões em fevereiro, antes da situação do coronavírus provocar a suspensão total das provas.



Mesmo sem grande ponto de comparação, a verdade é que o passado recente dá uma boa ideia daquilo que se poderá esperar, já que o Ulsan tem um domínio praticamente total nestes confrontos, com cinco vitórias nos últimos sete duelos. Nesse período também houve cinco partidas com mais de três golos, pelo que é provável que tal se repita.

CÓD 124 Ulsan Hyundai 1.71 Empate 3.04 Sangju Sangmu 3.44