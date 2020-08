Ulster-Leinster: visitantes ainda invictos

Vindos de uma longa paragem devido à Covid-19, Ulster e Leinster jogam este sábado a sua segunda partida neste retorno, numa partida do Pro 14 que colocará frente a frente o segundo e o primeiros colocados, respetivamente.



Grandes dominadores da prova, com 14 vitórias em outros tantos jogos, os visitantes entram em campo com vontade de ampliar essa histórica campanha, ao passo que os visitados, com menos 22 pontos, fruto de cinco derrotas e um empate, procuram vencer para tratar essa série adversária, tendo como inspiração aquilo que fizeram há ano e meio, quando também no seu reduto venceram por 14-13 perante este oponente.



Um resultado que pode servir de exemplo num passado recente claramente favorável ao Leinster, que nos últimos dez duelos venceu sete. As vitórias do Ulster, refira-se, foram todas conseguidas em casa, ao passo que o Leinster conseguiu apenas por uma vez ganhar fora de casa.