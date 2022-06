Ulster-Pre. Munster: 'quartos' do United Rugby Championship em andamento

CÓD 239 Ulster 1.46 Empate 17 Pre. Munster 2.2

Aí está a fase decisiva do United Rugby Championship, com um embate entre o Ulster e o Munster, numa partida dos quartos-de-final do campeonato que colocará frente a frente o 3.º e o 6.º colocados da fase regular, respetivamente.Mais bem posicionado na fase regular, com 59 pontos, o Ulster tem do seu lado a vantagem do factor casa, isto numa série na qual terá pela frente um Munster que acabou com 56 pontos.Olhando ao registo recente, o Ulster vem de dois triunfos seguidos, ambos para o campeonato, ao passo que o Munster não venceu nenhum dos últimos dois encontros, um deles referente aos 'quartos' da Taça dos Campeões Europeus.Em termos de confronto direto, o Munster leva três vitórias consecutivas, a última das quais em abril, por 24-17, conseguida fora de portas. Como será desta vez?