Unicaja Málaga-Barcelona: mais uma partida da Liga ACB

Vitoriosos na partida de retoma da Liga ACB, Unicaja Málaga e Barcelona encontram-se esta sexta-feira no Pabellon Municipal Fuente San Luis, em Valência, em mais uma partida da fase final do campeonato espanhola de basquetebol.



Equipa mais forte na fase regular, com 19 vitórias e somente 4 derrotas, o Barcelona entra em campo com o favoritismo do seu lado, tendo como oponente uma formação andaluza que acabou a fase inicial em nono, com 12 vitórias e 11 derrotas.



Nessa mesma fase regular, refira-se, o Málaga acabou por surpreender, ao vencer por 105-95 em casa do Barcelona, um resultado que os catalães procurarão vingar nesta partida, agora disputada em terreno neutro.



Por fim, olhar apenas para as estatísticas, que apontam para uma média de pontos nos confrontos diretos de 161 nas últimas dez partidas entre ambos, com ligeira vantagem do Barça, que tem 83 pontos, contra os 78 dos oponentes.



No que diz respeito aos jogos recentes, o Barcelona tem sete vitórias consecutivas, com uma média pontual de 84 pontos, contra os 87 dos malaguenhos.