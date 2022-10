Union Berlim-Bor. Dortmund: líder com teste complicado

CÓD 183 FC Union Berlim 2,9 Empate 3,3 Bor. Dortmund 2,3

Surpreendente líder, com 20 pontos, o Union Berlim tem este domingo um teste importante ao seu estatuto, quando pelas 16h30 receber a visita do Borussia Dortmund, num duelo da 10ª jornada onde terá pela frente o quarto colocado, que entra em campo com 16 pontos.Na máxima força, o Union Berlim vem de três vitórias seguidas, duas delas na Liga Europa, e sempre sem sofrer golos. Falando em golos, nos últimos nove jogos do Union o marcador teve sempre 2 ou menos golos.Quanto ao Dortmund, sem Mahmoud Dahoud, Mateu Morey, Jamie Bynoe-Gittens e Sébastien Haller, mas também com Gregor Kobel, Mats Hummels, Thomas Meunier e Giovanni Reyna em dúvida, chega a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder, incluindo dois empates consecutivos, diante de Bayern Munique (2-2) e Sevilha (1-1). Os amarelos, refira-se, sofreram golos nos últimos quatro jogos e, ao contrário do adversário, normalmente têm muitos golos nas suas partidas: nos últimos oito apenas por duas vezes não se viram 3 ou mais.Qunato ao confronto direto, o Borussia leva três jogos seguidos a ganhar e nove consecutivos a marcar pelo menos um golo. Falando em golos, os de Dortmund foram os primeiros a marcar em quatro dos últimos cinco duelos diretos, tendo também chegado ao descanso na frente em igual número de duelos.