Union Berlim-Greuther Fürth: sensação recebe visita do último

CÓD 167 FC Union Berlim 1.24 Empate 5.31 Greuther Fürth 10.28

Na abertura da jornada 32 da Bundesliga, FC Union Berlim e Greuther Fürth encontram-se esta sexta-feira no An der alten Forsterei, numa partida que colocará frente a frente o sexto e o 18.º (e último) colocados, respetivamente.Com 50 pontos, o Union Berlim entra em campo ainda com chances de chegar ao quarto posto e apurar-se para a Champions, mas para tal tem de vencer os dois jogos em falta e esperar que pelo menos duas das equipas que estão acima na tabela não superem os eventuais 56 pontos que conquistaria. Uma missão complexa, mas que os de Berlim tentarão alcançar, especialmente por terem a motivação de terem ganho os últimos quatro encontros que disputaram no campeonato. Aliás, a atuar em casa, o Union apenas perdeu dois dos últimos 31 encontros que disputou.Em sentido inverso, o já condenado Greuther Fuerth não venceu nenhum dos últimos 15 jogos que disputou fora de casa, algo que acaba por justificar o facto de estar afundado no último posto e sem chance de escapar à descida.Olhando ao confronto direto, curiosamente o Greuther Fürth conseguiu vencer na primeira volta por 1-0, um resultado inesperado que o Union terá certamente vontade de vingar. Esse duelo, refira-se, foi uma das duas exceções o registo habitual de golos dos últimos sete jogos, com tentos de ambas as equipas e o Union a marcar em primeiro lugar.