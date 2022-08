Union Berlim-RB Leipzig: visitantes ainda não ganharam

CÓD 147 FC Union Berlim 3.4 Empate 3.35 RB Leipzig 2.05

Em jogo da 3.ª jornada da Bundesliga, Union Berlim e RB Leipzig encontram-se este sábado no An der alten Forsterei, num jogo que colocará frente a frente o 5.º e o 12.º, respetivamente.Com 4 pontos, o Union Berlim conta até ao momento uma vitória e um empate, com três golos marcados e um sofrido, ao passo que o RB Leipzig, uma equipa com fortes ambições, ainda não venceu... mas também não perdeu (tem dois empates).Em termos individuais, os de Berlim não contarão com Timo Baumgartl, ao passo que o Leipzig tem como baixas certas nomes como Yussuf Poulsen, Lukas Klostermann, Péter Gulácsi e Dominik Szoboszlai.A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos deixa a perspetiva de que haverá golos. O RB Leipzig leva onze jogos seguidos a marcar a este Union Berlim, sendo que nos últimos oito encontros apenas por uma vez o marcador final não teve 3 ou mais golos. Note-se, por outro lado, que os últimos quatro jogos entre estas equipas acabaram sempre com o mesmo resultado - o 2-1, três vezes favorável ao Union e uma ao RB Leipzig.