Union Berlin-Bayern Munique: líder procura manter diferença no topo

Atual líder da Bundesliga, com mais 4 pontos do que o Borussia Dortmund, o Bayern Munique procura este domingo um regresso positivo ao campeonato, tentando diante do FC Union Berlin manter a boa forma tendo em vista as nove rondas em falta até final da prova.



A viver uma fase bastante positiva antes da paragem pelo coronavírus, com seis vitórias, onze jogos seguidos sem perder e quatro partidas seguidas sem sofrer golos, os bávaros foram também a primeira equipa a marcar na última meia dúzia de partidas, algo que certamente quererão transportar para este duelo.



Quanto aos de Berlim, entram em campo no 11.º posto, com 30 pontos, vindo numa série de três jogos seguidos a perder e cinco a sofrer golos. Falando em golos, de notar que o Union foi igualmente a primeira equipa a marcar nos seus duelos entre seis dos sete duelos mais recentes, sendo que é bem provável que haja um bom número de tentos nesta partida, visto que os duelos mais recentes dos de Berlim contarão sempre com golos de ambas as equipas e dois ou mais de três golos.

CÓD 134 FC Union Berlin 12.01 Empate 6.06 Bayern Munique 1.2