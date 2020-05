Union Berlin-Mainz: formações não venceram os últimos três jogos para a Bundesliga

FC Union Berlin e Mainz 05 encontram-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Bundesliga, num encontro que colocará frente a frente duas formações que não venceram os seus três últimos três jogos para a competição.

À entrada para esta ronda, o Union Berlin posiciona-se no 13.º posto, com 30 pontos, fruto de nove triunfos, três empates e 15 derrotas, enquanto que o Mainz encontra-se na 15.ª posição, com 27 pontos, após somar oito vitóruas, três empates e 16 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Union Berlin registou um empate (Wolfsburgo) e quatro derrotas (Bayer Leverkusen, Friburgo, Bayern Munique e Hertha Berlin), ao passo que o Mainz somou uma vitória (Paderborn), dois empates (Düsseldorf e Colónia) e duas derrotas (Wolfsburgo e RB Leipzig).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Mainz no que toca ao frente a frente com o Union Berlin com três triunfos contra apenas um nos últimos cinco duelos.