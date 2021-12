Union Berlin-RB Leipzig: equipa de André Silva em ação

CÓD 104 FC Union Berlin 3.73 Empate 3.54 RB Leipzig 1.85

Em jogo da 14.ª jornada da Bundesliga, FC Union Berlin e RB Leipzig encontram-se esta sexta-feira no An der alten Forsterei, numa partida que colocará frente a frente o sexto e oitavo colocados da tabela, respetivamente.Em melhor posição, o FC Union Berlin tem 20 pontos, fruto de cinco vitórias, cinco empates e três empates, numa campanha na qual marcou 20 e sofreu 19 golos. Contando todas as provas, a turma de Berlim foi a primeira a sofrer em cinco dos últimos sete jogos, sendo que em sete dos últimos nove houve golos de amba as equipas no marcador.Quanto ao Leipzig, tem 18 pontos, graças a cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, com 24 golos marcados e 16 sofridos. A equipa de André Silva vem de um desaire na última ronda do campeonato, diante do Leverkusen, sendo que nessa partida se verificou a tendência recente em termos de golos, com tentos de ambas as equipas em cinco dos últimoss ete enocntros. Já em seis dos últimos oito o RB Leipzig foi a primeira equipa a marcar.Olhando ao confronto direto, de destacar também os dados dos golos, com o RB Leipzig a chegar a este jogo numa sequência de oito duelos seguidos a marcar ao FC Union Berlin. Já em quatro dos últimos cinco o RB Leipzig foi a primeira equipa a faturar e o marcador acabou com pelo menos 3 golos. Na época passada, no primeiro duelo da época, verificaram-se as exceções em ambos os casos: triunfo por 1-0 do RB Leipzig; sendo que no segundo houve vitória dos de Berlim por 2-1.