Union La Calera-Fluminense: empate no Rio deixou brasileiros em apuros

Depois de um surpreendente empate registado na primeira mão desta 1.ª eliminatória da Sul-Americana, Union La Calera e Fluminense encontram-se na noite de terça-feira em solo chileno, numa partida na qual os da casa podem até jogar para o nulo para se apurarem.



Atualmente em quarto na Liga chilena, com 9 pontos, o conjunto de La Calera chega a esta partida a viver um bom momento no presente ano, já que em cinco encontros venceu três, tendo empatado outro e perdido apenas um.



Quanto ao Fluminense, já leva muitos jogos nas pernas, mas sem a mesma eficácia, especialmene porque há uma semana caiu na final da Taça Guanabara diante do Flamengo de Jorge Jesus.