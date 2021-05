Union La Calera-Vélez Sarsfield: à procura da primeira vitória

Encontro do Grupo G da Libertadores, a colocar frente a frente duas equipas que em dois jogos já disputados ainda não conseguiram vencer, sendo que o Vélez Sarsfield ainda nem sequer pontuou.



Quanto ao Union La Calera, tem um empate diante da LDU Quito no seu registo, isto depois de ter perdido por 4-1 em casa do Flamengo. Já o Vélez, tem duas derrotas em outros tantos jogos: 2-3 perante o Flamengo e 1-3 frente à LDU Quito.



Olhando a estatísticas recentes, contando todas as provas, o Union La Calera leva seis jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco deles conseguiu também marcar. Ainda assim, note-se que nessa mesma meia dúzia de partidas venceram apenas dois duelos, um deles no embate mais recente - 2-1 diante do Antofagasta. Quanto ao Vélez, na última meia dúzia de partidas venceu três encontros, o mais recente diante do Patronato, por 1-0.



Note-se, por fim, que este será o primeiro embate direto entre estas duas formações.