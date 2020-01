Unión Santa Fé-Argentinos Juniors: ambos venceram apenas um dos últimos cinco jogos

Unión Santa Fé e Argentinos Juniors defrontam-se, na madrugada deste sábado (00h45), em jogo a contar para a 17.ª jornada da Superliga (campeonato argentino de futebol), num encontro que coloca frente a frente duas formações em posições bem distintas na tabela classificativa, mas com um desempenho recente muito semelhante.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Unión Santa Fé registou duas derrotas (Atl. Tucuman e Boca Juniors), dois empates (Banfield e Talleres Cordoba) e um triunfo (Hurucan), ao passo que os Argentinos Juniors somaram três empates (Defensa y Justicia, Boca Juniors e Estudiantes de La Plata), uma derrota (San Lorenzo) e uma vitória (Newells Old Boys).



À entrada para esta jornada, o Unión Santa Fé posiciona-se na 17.ª posição, com 20 pontos, enquanto que os Argentinos Juniors estão no 2.º lugar, com 30 pontos.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Unión Santa Fé contra apenas um dos Argentinos Juniors, tendo-se registado ainda um empate entre ambos. Irá o registo no frente a frente manter-se ou será diferente esta temporada?