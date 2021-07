Unión Santa Fé-Boca Juniors: campeão arranca temporada fora de casa

Unión Santa Fé e Boca Juniors defrontam-se, na noite desta sexta-feira, pelas 23h00 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o arranque do campeonato argentino de futebol.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Unión Santa Fé registou duas vitórias (Boca Juniors e Independiente), dois empates (Independiente e Colón Santa Fé) e uma derrota (Telleres Córdoba), enquanto que o ainda campeão em título, o Boca Juniors, somou dois triunfos (River Plate e The Strongest), dois empates (Barcelona SC e Atlético-MG) e um desaire (Racing Club).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Boca Juniors, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Unión Santa Fé a levar a melhor nos dois restantes embates.